Фішки iPhone 15 покоління які ви могли пропустити

24 ноября 2023, 9:15

Вихід п’ятнадцятої лінійки айфонів - довгоочікувана подія серед мільйонів фанатів по всьому світу. Якщо ви фанат яблучних продуктів, і кожний рік звикли оновлювати телефон, то ця стаття точно знадобиться. Особливо, якщо вагаєтеся купляти новий телефон чи залишити минулорічний.

Титан 一 ось чого так чекали користувачі яблучних смартфонів. Це авіаційний алюміній, який має доволі високий рівень міцності. Нарешті, так би мовити, дочекалися. Скляні задні кришки, здається потихеньку відправляються на лаву історії. Власне, ми не дуже на це образилися. Раніше айфон виглядав стильно зі склом на задній частині корпусу, але бився доволі легко. Доводилося купляти цілу колекцію міцних чохлів для захисту від механічних ушкоджень. Ось тут доведеться трохи засмутити. Титановий сплав доступний лише в прошках. Флагман iPhone 15 і Plus - версія ще поставляються зі скляними матовими кришками.

Настав час найцікавішого. Пам’ятаєте перші чутки про зміну звичного lightning - роз’єму? Ще в 2022 році поодинокі інсайдери припускали, що нова лінійка отримає usb-c. Настала черга Apple. Особливого негативу це нововведення не отримало, бо виробник створив дуже міцний плетений кабель, який пошкодити доволі важко. Нарешті аксесуар буде жити довше, ніж стандартний lightning. Дизайн заслуговує окремої уваги. Кольори насичені, але не кидаються в око.

Айфони п’ятнадцятого покоління оснащені передовим залізом А 16 та А 17 Bionic. Новий графічний тип процесора надає ще більше можливостей для мобільного геймінгу. Оперативна пам’ять збільшилася до 8 Гб, а внутрішня не змінилася. Доступно від 128 Гб до 1 Тб. Акумулятор отримав довгоочікувані зміни. Ємність виросла до 3650 мАч у флагмані і 4852 一 Pro. Виробник обіцяє до двох діб безперервної роботи навіть при умові максимальної яркості дисплею.

Крім нового роз’єму на лівій стороні корпусу розмістилася нова кнопка Action Button. Вона дозволяє назначити ряд швидких команд: режим тиші, активацію камери, збільшує зображення, запуск диктофону. Це наче повноцінний віджет, який значно спрощує користування телефоном.

Основна камера залишилася без змін 一 48 Мп. При цьому розробними допрацювали сенсор для покращення якості готового зображення, зробленого при недостатньому освітленні. За замовчуванням спрацьовує 24 Мп, але якщо увімкнути формант HEIF, можете розширити до 48. iPhone 一 розумний телефон, тому більше не потрібно додаткових налаштувань камери. Система все підставить для вас автоматично адаптуючи до умов освітлення. Матриця особливо не змінилася - Super Retina модуль з розширенням 2796 на 1290 пікселей і плотністю 460 ppi. Яскравість збільшилася до 2000 ніт. Але, незважаючи на всі інновації, LCD все ж залишається крихкою деталлю і може розбитися. Ознаки пошкодженого екрану очевидні:

Сенсор перестав реагувати на дотики.

Поява сітки тріщин у вигляді павутинки.

Спотворення зображення через наявність чорних плям.

Користуватися таким телефоном вкрай незручно. Через сильний удар може порушитися шар вологостійкості. Між основною частиною корпусу і лицьовою утвориться повітряний проміжок, куди потрапить вода, пил. Потім врятувати смартфон буде дуже важко та дорого. Але вихід з усього цього є 一 ремонт iPhone в м. Київ в сервісному центрі AppleFix. Гаджету проведуть детальну діагностику, знайдуть причину несправності і нададуть кваліфіковану допомогу. Заміна модулю в зборі 一 оптимальний вихід справитися з ситуацією.