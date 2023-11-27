Ученые с помощью ИИ создали ксеноботов

27 ноября 2023, 11:45

Это синтетические организмы, строение которых разрабатывается с помощью компьютерных технологий. Они состоят из клеток кожи, сердца и стволовых клеток, полученных из эмбрионов лягушек.

Ксеноботы могут двигаться, плавать, выживать неделями без еды, а также исцелять себя и продолжать работать.



В основном ксеноботы используются для изучения взаимодействия клеток при возникновении и развитии органов. Однако в будущем они потенциально могут примениться для очистки океана, удаления налета со стенок артерий и лечения заболеваний.