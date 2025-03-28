Японские ученые вылечили парализованного человека с помощью стволовых клеток

28 марта 2025, 9:15

Ученый Хидеюки Окано из Университета Кейо в Японии сообщил, что мужчина теперь может стоять и учится снова ходить.

Он был одним из четырех пациентов, которым сделали инъекцию «перепрограммированных» стволовых клеток вскоре после серьезных травм, повлекших паралич, сказано в отчете в журнале Nature.Потребуются еще более масштабные клинические испытания, но первые результаты указывают на 50-процентную вероятность того, что стволовые клетки могут восстановить способность двигаться.Ученые говорят, что стволовые клетки обладают способностью превращаться в любые клетки, необходимые организму, что делает их невероятно ценными.