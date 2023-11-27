Снижаем цену создания интернет-магазина

27 ноября 2023, 14:45

Если вы хотите снизить для себя порог входа в e-commerce бизнес, уменьшить риски или просто тестируете нишу, логичны попытки снизить цену создания интернет-магазина. Реально ли это? Вполне! Мы расскажем как этого добиться без ущерба для результата. Решить эту задачу помогут готовые темы для интернет-магазина и SaaS-платформа как технологическая основа для его создания.

Если вы интересовались стартом бизнеса в e-commerce, то знаете, что стоимость даже простых интернет-магазинов довольно высокая. Причина в том, что даже если их делают на бесплатных CMS большинство элементов приходится собирать и настраивать с нуля. Это занимает много времени и увеличивает цену проекта. Однако существуют способы оптимизации этого процесса.

Альтернативой станут магазины на основе SaaS-платформ, которые также называют конструкторами. Преимущества такого подхода заключаются не только в уменьшении расходов, но и в возможности быстрее отреагировать на изменения на рынке и адаптировать магазин к потребностям потребителей. Один из таких сервисов Shop-Express.

Его основные особенности:

Готовый набор блоков для каждой из страниц. Вы можете создать страницы уже с готовым набором блоков. Их можно добавлять, удалять или изменять по своему решению.

Настраиваемый дизайн. Все основные параметры внешнего вида страниц можно менять.

Готовые интеграции. Вы можете совершенно самостоятельно подключить платежные системы и другие инструменты.

Удобная загрузка и выгрузка товаров для работы с товарными базами и маркетплейсами.

Возможности для SEO оптимизации. Платформа Shop-Express со старта дает все необходимое для поисковой оптимизации вашего интернет-магазина. Большинство важных технических настроек уже реализованы. Вам останется только наполнить страницы оптимизированным контентом, прописать метатеги или сгенерировать их с помощью внутреннего инструмента Shop-Express, работающего на базе искусственного интеллекта.

Даже при невысоком уровне технических знаний и навыков вы сможете выполнять большинство работ самостоятельно. А это экономит время и деньги на старте работы бизнеса. И уже позже, в любой выбранный вами момент, можно делегировать все эти работы специалистам по контенту, поисковой оптимизации, товарной рекламе и пр.Такой подход позволяет создавать более гибкие и эффективные бизнес-процессы, что, в свою очередь, становится основой для дальнейшего успешного развития вашего интернет-магазина.