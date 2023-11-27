Снижаем цену создания интернет-магазина

Если вы хотите снизить для себя порог входа в e-commerce бизнес, уменьшить риски или просто тестируете нишу, логичны попытки снизить цену создания интернет-магазина. Реально ли это? Вполне! Мы расскажем как этого добиться без ущерба для результата. Решить эту задачу помогут готовые темы для интернет-магазина и SaaS-платформа как технологическая основа для его создания.
Готовые решения для интернет-магазинов. Почему они в тренде
Если вы интересовались стартом бизнеса в e-commerce, то знаете, что стоимость даже простых интернет-магазинов довольно высокая. Причина в том, что даже если их делают на бесплатных CMS большинство элементов приходится собирать и настраивать с нуля. Это занимает много времени и увеличивает цену проекта. Однако существуют способы оптимизации этого процесса.
Альтернативой станут магазины на основе SaaS-платформ, которые также называют конструкторами. Преимущества такого подхода заключаются не только в уменьшении расходов, но и в возможности быстрее отреагировать на изменения на рынке и адаптировать магазин к потребностям потребителей. Один из таких сервисов Shop-Express.
Его основные особенности:
- Готовый набор блоков для каждой из страниц. Вы можете создать страницы уже с готовым набором блоков. Их можно добавлять, удалять или изменять по своему решению.
- Настраиваемый дизайн. Все основные параметры внешнего вида страниц можно менять.
- Готовые интеграции. Вы можете совершенно самостоятельно подключить платежные системы и другие инструменты.
- Удобная загрузка и выгрузка товаров для работы с товарными базами и маркетплейсами.
- Возможности для SEO оптимизации. Платформа Shop-Express со старта дает все необходимое для поисковой оптимизации вашего интернет-магазина. Большинство важных технических настроек уже реализованы. Вам останется только наполнить страницы оптимизированным контентом, прописать метатеги или сгенерировать их с помощью внутреннего инструмента Shop-Express, работающего на базе искусственного интеллекта.
Даже при невысоком уровне технических знаний и навыков вы сможете выполнять большинство работ самостоятельно. А это экономит время и деньги на старте работы бизнеса. И уже позже, в любой выбранный вами момент, можно делегировать все эти работы специалистам по контенту, поисковой оптимизации, товарной рекламе и пр.Такой подход позволяет создавать более гибкие и эффективные бизнес-процессы, что, в свою очередь, становится основой для дальнейшего успешного развития вашего интернет-магазина.