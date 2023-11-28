28 ноября 2023, 13:15

Иран получит российские истребители Су-35 и вертолеты Ми-28

«Завершены планы по включению в боевые подразделения иранских вооруженных сил истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-боевых самолетов Як-130», - заявил Tasnim замминистра обороны Ирана Фархи.


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