Newsweek: Иран готовится приобрести у России 48 истребителей Су-35

7 октября 2025, 14:15

В интернете появились документы, предположительно утекшие из российского госконцерна «Ростех», указывающие на возможную крупную сделку между Москвой и Тегераном - поставку 48 истребителей Су-35. Если ифнормация подтвердится, сделка может стать крупнейшей с начала войны в Украине.

Документы, опубликованные, по данным СМИ, хакерской группой Black Mirror, содержат сведения о поставках на сумму $686 млн. В программе участвует концерн КРЭТ, а самолеты будут оснащены системой радиоэлектронной борьбы «Хибины-М». Поставки предполагается растянуть на 2026-2028 гг.Идентификатор заказчика «364» в файлах, по данным OSINT-сообществ и профильных СМИ, указывает на Иран. Сделка может радикально изменить баланс сил в регионе, усилив позиции Ирана после недавнего конфликта с Израилем и ударов США по иранским объектам.Предполагаемая сделка не станет первым примером военного сотрудничества между странами: ранее Иран уже получил российские МиГ-29 и подписал стратегическое партнерство, охватывающее оборону, энергетику и экономику.