Це має запобігти ризикам безпеки. Google пояснила своє рішення тим, що на таких акаунтах зазвичай не змінюють паролі, а також не використовують двоетапну перевірку — це робить їх набагато вразливішими до фішингу, зламу і спаму.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 15:45
В Україну повернули "скіфське золото", вивезене з Криму у 2013 році
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Нова пошта розширює мережу відділень у Румунії
- Интернет | Сегодня, 14:45
Google з 1 грудня прочне видаляти облікові записи у Gmail, які були неактивними
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Иракский суд приговорил 4 членов ИГИЛ к смертной казни за производство дронов
- Технологии | Сегодня, 13:15
Иран получит российские истребители Су-35 и вертолеты Ми-28
- Безопасность | Сегодня, 12:45
У Києві викрили хакерів, які з 2018 року атакували провідні світові компанії
- Технологии | Сегодня, 12:15
В РФ розробляють свої морські безпілотники
- Связь | Сегодня, 11:45
Испанская виза цифрового кочевника признана лучшей в мире
Последние материалы
- Фотогалереи | Сегодня, 11:15
На Сицилии активизировался вулкан Этна
- Обзоры | Вчера, 12:05
Ajax Socket (type F) Jeweller white – "розумна" розетка з можливостями, що вам сподобаються
- Фотогалереи | 24 ноября, 10:04
У Луцьку працює укриття, збудоване в XIV столітті
- Аналитика | 20 ноября, 13:25
Підбірка ноутбуків на Чорну п’ятницю 2023
- Фотогалереи | 20 ноября, 10:53
У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фото автомобільного кладовища в Ірпені
- Фотогалереи | 20 ноября, 10:49
Держава передала військовим понад 2 000 безпілотників українського виробництва
- Обзоры | 17 ноября, 11:34
ColorWay GaN3 Pro Power Delivery (CW-CHS039PD-BK) – 65Вт на трьох!
- Обзоры | 12 ноября, 16:10
be quiet! SYSTEM POWER 10 850W – "золото" для твого ПК!
- Аналитика | 10 ноября, 9:12
Ігрові столи Cougar – 12 моделей, серед яких ви точно знайдете свою
Популярные новости
- Безопасность | 25 ноября, 10:55
Новий збір у "Повітряна тривога" для Повітряних сил від UNITED24 та Снайдера 5.00
- Связь | Вчера, 18:15
Стрімке зростання трафіку вимагає збільшення площ ЦОД 4.00
- Интернет | Вчера, 17:15
Преимущества и недостатки покупки гаджетов в интернет-магазинах гаджетов 1.00
- Бизнес | Сегодня, 15:45
В Україну повернули "скіфське золото", вивезене з Криму у 2013 році 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Нова пошта розширює мережу відділень у Румунії 0.00
- Интернет | Сегодня, 14:45
Google з 1 грудня прочне видаляти облікові записи у Gmail, які були неактивними 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Иракский суд приговорил 4 членов ИГИЛ к смертной казни за производство дронов 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Иран получит российские истребители Су-35 и вертолеты Ми-28 0.00