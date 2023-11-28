28 ноября 2023, 14:45

Google з 1 грудня прочне видаляти облікові записи у Gmail, які були неактивними

Це має запобігти ризикам безпеки. Google пояснила своє рішення тим, що на таких акаунтах зазвичай не змінюють паролі, а також не використовують двоетапну перевірку — це робить їх набагато вразливішими до фішингу, зламу і спаму.

