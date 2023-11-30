Латинская Америка находится на пороге большой войны

30 ноября 2023, 11:15

Clash Report со ссылкой на бразильскую разведку пишет, что получила информацию о том, что армия Венесуэлы начнет военные действия против Республики Гайана за контроль над спорным регионом Гайана-Эссекибо.

Также сообщается, что бразильские войска продвигаются к границе с Венесуэлой. Бразилия поддерживает Гайану. В выходные армия США направила в Гайану часть руководства 1 бригады содействия силам безопасности (SFAB).На шельфе Гайаны не так давно были открыты крупные месторождения нефти. Борьбу за контроль над ними называют одной из возможных причин нынешнего обострения.