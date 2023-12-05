Фінляндія вироблятиме для України артилерійські боєприпаси

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва. Країна прагне сильніше підтримати Україну, ніж зараз, і підвищити виробничі потужності боєприпасів.
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