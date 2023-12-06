Виртуальная примерочная — уже реальность

6 декабря 2023, 10:15

Посетители розничного магазина Tommy Hilfiger в Лондоне для выбора одежды теперь могут воспользоваться виртуальной примерочной AR Mirror.



В качестве зеркала используется экран. С помощью устройства покупатель может выбрать одежду и сразу посмотреть, как на нем она будет смотреться. При этом переодеваться не нужно – проекция гардероба будет представлена сразу на 3D модели пользователя.