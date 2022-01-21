Amazon открыла первый магазин одежды, где подобрать вещи поможет ИИ

21 января 2022, 10:45

Концепция магазина одежды будущего с точки зрения Amazon, похоже, предусматривает рекомендации покупок с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Во всяком, сегодня в США откроется первый для Amazon розничный магазин одежды с умным виртуальным помощником. Один из представителей корпорации уже назвал это "волшебным шкафом" в примерочной.

Магазин Amazon Style в пригороде Лос-Анджелеса площадью 2 787 м2 меньше классических торговых центров подобного типа. Образцы моделей разложены в стойках, покупатели могут отсканировать код с помощью мобильного приложения компании для выбора цвета и размера модели. Для того, чтобы примерить её, они регистрируются в "виртуальной очереди" в примерочную, вход в которую можно разблокировать с помощью смартфона, когда товар будет туда доставлен.



Внутри примерочной имеется персональное пространство для продолжения покупок без необходимости покидать помещение — в каждой есть сенсорный дисплей, позволяющий запрашивать всё новые и новые образцы одежды для примерки, которые персонал принесёт "в считаные минут". Именно поэтому в Amazon назвали магазин аналогом "волшебного шкафа с кажущимся бесконечным выбором".



Более того, сенсорный дисплей сам рекомендует покупателям варианты, заслуживающие примерки. Amazon запоминает все товары, которые отсканировал покупатель, после чего его алгоритмы дают персональные рекомендации — похоже, скоро этого не удастся избежать даже за пределами виртуального мира. Кроме того, покупатели могут заполнить специальную анкету о своих предпочтениях, которая тоже поможет подбору вещей искусственным интеллектом. Благодаря этому к моменту входа в примерочную покупателя в ней уже будут ждать модели одежды, которую выбрал он сам, а также те, которые подобраны алгоритмами.





Технологии Amazon помогали покупателям подбирать одежду и раньше — по данным рыночных аналитиков компания уже обошла сеть Walmart и теперь является крупнейшим продавцом одежды в США. Тем не менее Amazon ещё есть к чему стремиться — ожидается, что новый магазин привлечёт широкий круг покупателей, которым будут предлагаться сотни брендов одежды. В нём будут работать сотни сотрудников. При этом в новом Amazon Style решили не применять модель работы без кассиров, которая используется в некоторых магазинах Amazon. Впрочем, здесь тоже можно будет воспользоваться платёжной системой Amazon One, позволяющей зарегистрированным клиентам рассчитаться за покупку, просто поднеся руку к сканеру.