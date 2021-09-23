Amazon планирует открыть сеть высокотехнологичных розничных магазинов одежды

23 сентября 2021, 12:45

Стало известно о намерении Amazon открыть сеть высокотехнологичных офлайн-универмагов одежды, в которых покупателям предложат продукцию принадлежащих компании брендов и сторонних производителей.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомлённые источники.



Согласно имеющимся данным, универмаги, первые из которых могут быть запущены уже в следующем году, помогут повысить узнаваемость брендов Amazon и станут местом, где покупатели смогут приобретать различную одежду, в том числе от сторонних производителей, реализующих свою продукцию на онлайн-платформе Amazon. Первые высокотехнологичные магазины одежды Amazon должны появиться в Сан-Франциско и Колумбусе. Источник отмечает, что компания ещё не утвердила план реализации этого проекта, поэтому в дальнейшем он может быть пересмотрен.



В новых магазинах Amazon покупатели смогут сканировать QR-коды с помощью мобильно приложения, а сотрудники магазина будут приносить в примерочную связанные с этими кодами вещи. Кроме того, в примерочных будут размещаться сенсорные экраны, взаимодействуя с которыми можно попросить сотрудников магазина принести понравившиеся вещи, а также получить рекомендации касательно товаров, которые могут понравиться конкретному покупателю. Также не исключается появление в магазинах роботизированных механизмов и каких-то иных средств автоматизации процессов выбора и оплаты товаров.



С момента своего основания в 1994 году компания Amazon стремилась к увеличению количества товаров, продаваемых через интернет и преуспела в этом. В этом году в розничной торговле наблюдается всплеск интереса людей к офлайн магазинам на фоне смягчения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поэтому Amazon рассматривает розничные универмаги одежды как перспективное направление для привлечения новых клиентов и тестирования новых технологий.

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