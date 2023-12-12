1 мільйон обмінених ламп і нові можливості для Київщини з 12 грудня

12 декабря 2023, 14:15

Всеукраїнська програма обміну ламп розжарювання набирає обертів.

Починаючи з 12 грудня пенсіонери на Київщині мають можливість отримати додаткові LED-лампи у відділеннях Укрпошти, навіть якщо вони вже брали участь в обміні раніше. Таким чином, програма обміну ламп вже охопила всю Україну та всі верстви населення.



Для отримання додаткових LED-ламп у відділенні пенсіонерам слід мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обмін енергоощадних ламп безкоштовно доступний, доки світлодіоди будуть у наявності.



Цього разу пенсіонерам не обов'язково відразу мати при собі старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.



Нагадаємо, що з 5 грудня в селах розпочався додатковий обмін ламп для людей старшого віку. Майже за тиждень в межах цієї акції було обміняно близько 1 млн ламп. Наразі ще 17 мільйонів енергоефективних ламп готові до обміну для жителів по всій країні. Як і раніше українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти. Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.



Програма Обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складником підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.