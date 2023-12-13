В РФ заявили, что работают над "большим" договором с Ираном

13 декабря 2023, 12:45

В МИД РФ заявили, что состоялся телефонный разговор между лавровым и министром иностранных дел Ирана Абдоллахианом.

Они договорились "ускорить работу над завершением согласования нового "большого" межгосударственного договора, который находится в высокой степени готовности".



В Reuters напомнили, что в прошлом месяце кремль заявил, что Россия и Иран развивают свои отношения, "в том числе в области военно-технического сотрудничества", но отказался комментировать предположение Белого дома о том, что Иран рассматривает возможность предоставления РФ баллистических ракет.