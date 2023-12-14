14 декабря 2023, 10:45

Киевстар в разных регионах Украины заработал по-разному

Например, в Киеве некоторые читатели сообщают, что могут набрать родных, у которых тоже оператор "Киевстар" всего на несколько секунд, дальше связь прерывается.



В Ровно сообщают, что могут только принимать звонки на "Киевстар", а сами набрать пока не могут, так как гудки пока не идут.



Не исключено, что это связано с перегрузкой линий Киевстара после того, как он начал возобновлять работу.



В то же время, пользователи Киевстар свободно могут набрать по сотовой связи на номера других украинских операторов.

