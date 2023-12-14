Замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что к середине декабря в Украине прогнозируют пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, на сегодняшний день каждую неделю в больницы попадает по 4000 человек.
С января 2024 года заболеваемость будет снижаться.
14 декабря 2023, 11:45
Украина приближается к пику заболеваемости COVID-19 — Минздрав
Замминистра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что к середине декабря в Украине прогнозируют пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, на сегодняшний день каждую неделю в больницы попадает по 4000 человек.
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