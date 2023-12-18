Британские журналисты взломали телефон принца Гарри

18 декабря 2023, 8:15

Высокий суд Лондона постановил, что он стал жертвой телефонного хакерства и других противоправных действий, совершенных журналистами британских газет с ведома их редакторов, пишет Reuters.

Суд присудил ему 140, 6 тыс. фунтов стерлингов (около $180,7 тыс.). Принц призвал власти и полицию принять меры против тех, кто был уличен в нарушении закона.



Гарри стал первым представителем королевской семьи за 130 лет, который давал показания в суде. Он выступил в качестве главного свидетеля на процессе против Mirror Group Newspapers, издателя Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People, которые, по его словам, преследовали его в течение 15 лет.