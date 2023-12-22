22 декабря 2023, 8:45

Нидерланды выделили Украине €102 млн в рамках первого пакета помощи на 2024 год

В правительстве Нидерландов отметили, что эта сумма является частью более €2 млрд, которые страна намерена выделить Киеву в следующем году.



€102 млн необходимы Украине, чтобы провести зиму и подготовиться к весне. Из этой суммы:



◾️15 млн — на гуманитарную помощь;

◾️15 млн — на разминирование;

◾️62 млн — на поддержку правительства Украины в предоставлении основных услуг, восстановлении критически важной инфраструктуры и обеспечении реформ в рамках Специальной программы восстановления Украины и Молдовы;

◾️10 млн — на поставки для украинской электросети.

