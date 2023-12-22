Украина провела новый раунд консультаций с Германией о гарантиях безопасности

Стороны обменялись мнениями об основных составляющих гарантий безопасности для Украины, подняли вопросы правовых границ будущего двустороннего соглашения, сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Германия демонстрирует лидерство в финансовой и военной поддержке Украины, особенно с точки зрения продолжения широкомасштабной помощи в 2024 году. Ваше государство, являющееся членом ЕС и НАТО, — незаменимый гарант безопасности Украины и ее будущего в этих организациях", — заявил замглавы ОП Игорь Жовква, который возглавляет украинскую делегацию.
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