22 декабря 2023, 18:15

Украина провела новый раунд консультаций с Германией о гарантиях безопасности

Стороны обменялись мнениями об основных составляющих гарантий безопасности для Украины, подняли вопросы правовых границ будущего двустороннего соглашения, сообщила пресс-служба Офиса президента.



"Германия демонстрирует лидерство в финансовой и военной поддержке Украины, особенно с точки зрения продолжения широкомасштабной помощи в 2024 году. Ваше государство, являющееся членом ЕС и НАТО, — незаменимый гарант безопасности Украины и ее будущего в этих организациях", — заявил замглавы ОП Игорь Жовква, который возглавляет украинскую делегацию.

