28 декабря 2023, 8:15

Кабмин Украины сохранил льготную цену на электроэнергию для населения

"Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт·ч, что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

