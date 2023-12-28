Кабмин Украины сохранил льготную цену на электроэнергию для населения

"Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт·ч, что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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