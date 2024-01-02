На севере Украине установлено более 500 тыс. противотанковых мин — Наев

2 января 2024, 8:45

Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что мины с начала июня 2022 года и по настоящее время устанавливают на основных направлениях возможного наступления оккупантов.

Созданы противотанковые минные поля, группы противотанковых мин.



Установлены комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасы. Плотность минно-взрывных заграждений на севере страны увеличена в 16 раз. Параллельно были установлены невзрывные заграждения и подготовлены к разрушению объекты транспортной инфраструктуры, в том числе мосты и дороги.