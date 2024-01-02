Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине — премьер-министр

2 января 2024, 14:45

"Финский народ и государство продолжают оказывать решительную поддержку Украине. Наши решения на национальном уровне, такие как увеличение мощностей по производству тяжелых боеприпасов, позволяют поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В то же время мы также укрепляем нашу собственную обороноспособность", — сказал Петтери Орпо в новогоднем обращении.