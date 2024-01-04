4 января 2024, 8:45

В Україні подорожчало оформлення паспорта у формі ID-картки

З 1 січня вартість оформлення документів буде такою:



Паспорта громадянина (ID-картка) вперше - безоплатно.

Паспорта громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів - 874 грн.

Паспорта громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів - 504 грн.

Посвідки на тимчасове проживання в Україні — 1056 грн.

Посвідки на постійне проживання — 1151 грн.

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни — 6867 грн.

