Нові правила проставлення апостиля для документів за кордон

Міністерство юстиції України ухвалило оновлений порядок оформлення апостиля на офіційних документах, які використовуються за межами країни.
Відповідний наказ № 3177/5 почне діяти з 1 лютого 2026 року (після офіційного оприлюднення).
Після набрання чинності нових правил порядок 2015 року буде скасовано.
Основні нововведення:
апостиль оформлюватимуть через Електронний реєстр апостилів;
визначено процедуру внесення зразків підписів, печаток і сертифікатів відкритих ключів;
дані до реєстру вноситимуть Мін’юст, його територіальні підрозділи, Державна архівна служба та суди (щодо суддів);
строк проставлення апостиля або надання відмови — до 3 робочих днів;
чітко прописані етапи прийому документів, їх розгляду, видачі результатів та доступу до інформації з реєстру.
Вартість послуги з 1 січня 2026 року:
для громадян — 670 грн;
для бізнесу — 1160 грн.