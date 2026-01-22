Нові правила проставлення апостиля для документів за кордон

22 января 2026, 9:15

Міністерство юстиції України ухвалило оновлений порядок оформлення апостиля на офіційних документах, які використовуються за межами країни.

Відповідний наказ № 3177/5 почне діяти з 1 лютого 2026 року (після офіційного оприлюднення).

Після набрання чинності нових правил порядок 2015 року буде скасовано.Основні нововведення:

апостиль оформлюватимуть через Електронний реєстр апостилів;

визначено процедуру внесення зразків підписів, печаток і сертифікатів відкритих ключів;

дані до реєстру вноситимуть Мін’юст, його територіальні підрозділи, Державна архівна служба та суди (щодо суддів);

строк проставлення апостиля або надання відмови — до 3 робочих днів;

чітко прописані етапи прийому документів, їх розгляду, видачі результатів та доступу до інформації з реєстру.



Вартість послуги з 1 січня 2026 року:

для громадян — 670 грн;

для бізнесу — 1160 грн.