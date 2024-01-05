В "Киевстаре" не подтверждают информацию о многомесячном доступе хакеров к данны

5 января 2024, 11:15

Представительница компании Ирина Леличенко в Facebook сообщила, что никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено.

Кибератака на сеть "Киевстара" повлияла на некоторые технологические системы, которые отвечали за работу связи, но они были восстановлены в течение нескольких дней.



Леличенко подчеркнула, что расследование кибератаки продолжается, рассматриваются и озвучиваются разные версии, однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной.