5 января 2024, 11:45

Бельгия отправит в Данию два двухместных F-16 для обучения ВСУ

Об этом 4 января сообщил канал RTBF со ссылкой на бельгийское минобороны.



По словам источника канала, речь идет не только о подготовке пилотов, но и украинских технических специалистов и специалистов по планированию миссий.

