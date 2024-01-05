Бельгия отправит в Данию два двухместных F-16 для обучения ВСУ

Об этом 4 января сообщил канал RTBF со ссылкой на бельгийское минобороны.
По словам источника канала, речь идет не только о подготовке пилотов, но и украинских технических специалистов и специалистов по планированию миссий.
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