Чому варто замовити корпоративний сайт?

5 января 2024, 11:05

З діджиталізацією всіх сфер власникам великого бізнесу не обійтися без сучасного сайту представництва компанії. Така розробка має мати потужний функціонал, розгалужену структуру, наділену різноманітними розділами та підрозділами з максимальною інформацією про діяльність. Ocean-agency пропонує створення корпоративного сайту відмінної якості. Команда підбере кращі рішення для середнього та великого бізнесу, що дозволить ефективно вести діяльність в мережі Інтернет. Комплексний, професіональний підхід забезпечує зручне управління майданчиком: зміна змісту та шаблонів зовнішнього вигляду, доповнення розділів, сторінок та ін.

Сучасний сайт компанії здатен підвищити її імідж та солідність, впевнено презентувати діяльність партнерам, клієнтам і конкурентам.

Послуга створення корпоративного сайту від спеціалістів включає:

продумані дизайнерські рішення. Це не лише фірмовий візуал ресурсу, а й правильна структура, зручність пошуку інформації, доступність;

широкий функціонал;

оптимізація під подальше просування і пошукові системи;

великий спектр інструментів для розширення бізнесу за допомогою онлайн представництва.

Професіонали здатні створити серйозний майданчик, який цілодобово презентуватиме компанію для широкої аудиторії. Дизайн сайту проектується індивідуально, зі врахуванням ніші діяльності, впровадженням сучасних трендів та інновацій в розробці веб-майданчиків.





Команда агенції пропонує ряд переваг корпоративних ресурсів та вигідні умови співпраці. Наші проєкти мають:

• оригінальний зовнішній вигляд, здатен якісно відрізняти майданчик серед конкурентів;• зручність управління адміністраторами. Панель зрозуміла навіть новачкам, легко додавати інформацію та змінювати наповнення сторінок;• базу для SEO-оптимізації, яка забезпечує швидкий пошук сайту в Google та Yandex;• гарантійний термін технічного обслуговування.

Умови співпраці

1. Підписання договору та затвердження технічного завдання проекту;2. Розробка UI/UX дизайну ресурсу;3. Програмування та верстка;4. Формування адмін панелі;5. Наповнення сайту контентом;6. Підбір домену та хостингу;7. Оптимізація коду та реєстрація сайту для пошукових систем.

Базова структура корпоративного сайту включає розділи про компанію, послуги, новини, каталог продукції, контакти, відповіді на найпоширеніші питання та реєстрацію користувачів.

З комплексною послугою розробки сайту від Ocean-Agency замовник отримує сучасне рішення для ефективного розширення діяльності онлайн. Це як презентація компанії, так і продажі, рекламні компанії, збільшення аудиторії.