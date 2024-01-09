Созданы прозрачные дисплеи, работающие на светодиодах

9 января 2024, 9:15

OLED – это аббревиатура от «Organic Light Emitting Diode» или «органические светодиоды».

Прозрачные OLED-дисплеи с эффектом дополненной реальности – идеальное решение для рекламы, выставок, презентаций и прочих ивентов.Такие экраны работают с помощью самостоятельных светоизлучающих диодов и не требуют дополнительной подсветки.А еще производители OLED-дисплеев учли, что их разработка чаще всего будет использоваться в общественных местах, на улицах и других открытых пространствах. Поэтому экраны с двух сторон защищает ударопрочное стекло.