Panasonic начинает продажи прозрачного OLED-дисплея в декабре 2020 года

26 ноября 2020, 14:45

Корпорация Panasonic выводит на рынок прозрачный OLED-дисплей с диагональю 55 дюймов, характеризующийся великолепным качеством изображения.

Продажи модели TP-55ZT110 начнутся уже в декабре 2020 года – на рынке Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем и во всем мире.



Ультратонкая OLED-панель напоминает прозрачный лист стекла и может органично вписаться в любое пространство. Ее толщина не превышает 1 см (в модели 55ZT100: 3,8 мм, 55ZT110: 7,6 мм).Все детали и элементы внутри дисплейного модуля надежно скреплены в вакууме, чтобы минимизировать потери на отражение и повысить прозрачность.

Органические светоизлучающие диоды не нуждаются в дополнительной подсветке и могут отображать яркие изображения высокого качества с широким углом обзора. В то же время панель позволяет видеть предметы, расположенные за ней, что позволяет использовать ее в дизайне пространств.Модель TP-55ZT110 – многофункциональное устройство, объединившее лучшие характеристики прозрачного и обычного дисплея. Она оснащена оригинальным диммером Panasonic, который регулирует коэффициент пропускания света и может переключать экран между «Режимом прозрачности» и «Режимом черного». В «черном» режиме диммер существенно сокращает количество света, проходящего через панель с задней стороны, делая отображаемое изображение хорошо видимым даже в ярко освещенном помещении - с высокой контрастностью и глубокими уровнями черного, без мешающих отражений или бликов.Универсальная модульная конструкция позволяет использовать прозрачный OLED в самых разных областях – не только в жилых домах и квартирах, но и на коммерческих объектах (торговых комплексах), рекламе на транспорте и социальной инфраструктуре. Кроме того, панели могут объединяться для показа крупных изображений. Прозрачная панель может использоваться в качестве цифровой вывески (инфопанели), а также для отображения изображений в большом пространстве, например в витрине.С 2016, Panasonic демонстрировал прототипы прозрачных дисплеев на крупнейших выставках бытовой электроники: IFA (Германия), CES (США), Milano Salone (Италия), China International Import Expo (Китай) и CEATEC (Япония). Все это время компания непрерывно совершенствовала технологии прозрачного OLED, параллельно изучая вопрос коммерциализации. Нынешнее решение о начале продаж отражает благоприятные условия и наличие спроса на рынке, в т.ч., подкрепленного развитием технологий, коммуникационной инфраструктуры (5G) и ускоренной диверсификацией контента.Panasonic рассчитывает, что новый продукт, использующий многолетнюю экспертизу и опыт корпорации в области телевизионных технологий, найдет широкое применение как в потребительском, так и в b2b сегменте.