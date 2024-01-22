22 января 2024, 12:15

У Білорусі раптом заявили про готовність співпрацювати з НАТО

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Мінськ "не має ворогів" і буцімто готовий відновити "прагматичний діалог" з членами НАТО, але за умови.



"У проекті доктрини (проект нової Військової доктрини Білорусі, - ред.) ми говоримо про те, що Республіка Білорусь відкрита до співпраці у військовій сфері з будь-якими державами. У тому числі і державами НАТО - ми готові відновити прагматичний діалог за умови припинення ними агресивної риторики та дій щодо нас", - сказав Хренін.

