23 января 2024, 13:45

Нестача боєприпасів в Україні стає дедалі гострішою — CNN

Кореспондент телеканалу побував на позиціях під Авдіївкою та Бахмутом. За його словами, різниця між російськими та українськими артилерійськими поставками - "10 до 1".



Український артилерист зізнався, що військові не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання, поки не отримають необхідних боєприпасів. Їхньої доставки журналіст дочекався разом із бійцями, але коли їх нарешті привезли, виявилося, що це лише чотири димових боєприпаси.

