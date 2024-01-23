Нестача боєприпасів в Україні стає дедалі гострішою — CNN

Кореспондент телеканалу побував на позиціях під Авдіївкою та Бахмутом. За його словами, різниця між російськими та українськими артилерійськими поставками - "10 до 1".
Український артилерист зізнався, що військові не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання, поки не отримають необхідних боєприпасів. Їхньої доставки журналіст дочекався разом із бійцями, але коли їх нарешті привезли, виявилося, що це лише чотири димових боєприпаси.
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