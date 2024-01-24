Остин призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО

24 января 2024, 10:45

Стартовал "Рамштайн-18", в рамках которого министр обороны США призвал союзников предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата.

Видео с его обращением опубликовало минобороны США.



"Украина ответила на жестокость Путина мужеством и неповиновением. После двух лет войны украинский народ и войско крепко стоят против российской агрессии и оккупации", — заявил он.



Глава Пентагона отметил, что страны-союзники не должны "колебаться в поддержке Украины".