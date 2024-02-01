В 2023 году "Киевский метрополитен" перевез на 43% больше пассажиров, чем в 2022

1 февраля 2024, 9:15

Всего в 2023 году перевозки пассажиров в столичном метро составили более 232 миллионов, в то время как в 2022-м - 162 миллиона.



Традиционно больше всего поездок осуществляют пассажиры "красной" линии. За ней "синяя" линия, а наименее загруженной остается "зеленая" линия.