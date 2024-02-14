14 февраля 2024, 12:15

У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16

"Я виходжу з того, що обом сторонам зараз відносно важко відновити маневри, тобто просування у цій війні. На мою думку, багато залежить від підтримки Заходу, але й від самої України та її населення, від того, які цілі вона ставить у війні. Думаю, що 2024 рік буде дуже складним у цьому плані", — заступник начальника генерального штабу австрійських збройних сил генерал-майор Гюнтер Гофбауер.

