20 февраля 2024, 11:15

Франція найближчими тижнями передасть Україні новітні дрони-камікадзе

За словами міністра оборони Себастьяна Лекорню, Франція розробляє нові дрони-камікадзе, проєкт в експериментальній фазі.



"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання".

