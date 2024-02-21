Канада передаст Украине более 800 дронов

21 февраля 2024, 10:15

Речь идет о многоцелевых беспилотниках SkyRanger R70.

Они оснащены автоматизированными и автономными навигационными системами, что позволяет им нести различные системы камер и полезную нагрузку для обнаружения и идентификации целей.



"Эти возможности помогут украинским операторам распознавать людей, транспортные средства и любой источник тепла на большом расстоянии, особенно в темноте и плохой погоде. Этот многороторный дрон является одним из лучших в мире и может перевозить различную полезную нагрузку до 3,5 кг, включая боеприпасы", — говорится в сообщении минобороны Канады.



Ожидается, что поставки начнутся этой весной.