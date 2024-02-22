Google запускає програму “Growth Academy: AI for Health”

Штучний інтелект продовжує трансформувати всі сфери людського життя, проте область медицини – одна з найбільш перспективних.
Використовуючи великі обсяги даних і складні алгоритми, штучний інтелект має потенціал змінити багато процесів, зокрема постановку діагнозів та надання індивідуалізованих планів лікування, розробку нових лікарських препаратів і методів лікування, своєчасне виявлення хвороб та моніторинг стану пацієнтів, зниження ризику лікарських помилок.
Саме тому Google for Startups оголошує про запуск "Growth Academy: AI for Health" – безкоштовної тримісячної програми англійською мовою, що спрямована на підтримку стартапів із високим потенціалом у сфері охорони здоров’я та добробуту і які використовують технології штучного інтелекту для відповідального розвитку та впровадження інновацій. Кількість місць обмежена, тому учасників буде обрано після етапу співбесід.
Про програму
Програма Growth Academy: AI for Health – це тримісячна ініціатива, розроблена, аби надавати винятковим стартапам можливість масштабувати свою діяльність у сфері охорони здоров’я. Програма пропонує учасникам такі переваги:
Індивідуальна технічна підтримка: експерти Google нададуть консультації і допомогу в сфері розвитку штучного інтелекту та машинного навчання, допоможуть оптимізувати моделі та покращити результати.
Доступ до менторів: відібрані стартапи зможуть співпрацювати з менторами — лідерами галузі охорони здоров’я, інвесторами й розробниками. Експерти ділитимуться знаннями й надаватимуть цінні поради.
Підтримка розвитку бізнесу: учасники зможуть взяти участь в майстер-класах і отримати консультації, направлені на розвиток стратегії продукту, маркетингу, залучення клієнтів та побудову команди.
Програма не вимагає передачі частки власності у вашій компанії.
Хто може взяти участь?
Стартапи від Seed до Series A в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), які прагнуть вийти на міжнародний рівень.
Що використовують штучний інтелект та машинне навчання для вирішення проблем, пов’язаних зі здоров’ям і добробутом.
Можуть показати доведені результати, як-от чіткі дані щодо кількості користувачів та прибутку.
Мають продукт або послугу зі значним цільовим ринком і з обґрунтованою моделлю зростання.
Коли і де?
Реєстрацію вже відкрито, подати заявку можна до 1 березня 2024 року.
Учасників першої когорти буде оголошено в квітні 2024 року після співбесід.
Програма навчання триватиме з квітня по липень 2024 року, а на вересень заплановано навчальний табір (bootcamp).
Дві сесії (початкова і навчальний табір) протягом програми будуть проведені особисто (деталі будуть повідомлені пізніше); решта програми буде проводитися віртуально.