Reuters: санкции США создали проблемы с турецкими платежами за российскую нефть

22 февраля 2024, 13:15

Угроза антироссийских санкций США «охладила» турецко-российскую торговлю, нарушив или замедлив некоторые платежи за нефть и турецкий экспорт.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на информированных источников. Отмечается, что российские экспортеры нефти «около 2-3 недель» не получают платежы из Турции.



«Пришлось менять изначально согласованный способ платежа или откладывать его. Но несмотря на это, поставки продолжались», - сообщил один из источников.



18 января Bloomberg сообщил, что банки Турции отказываются сотрудничать с российскими, поскольку не хотят оказаться в санкционных списках США.