Украина запросила у Грузии инженерную технику

Украина обратилась к Грузии с просьбой предоставить ей инженерную технику, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Шульга.
Комментируя эту просьбу, лидер парламентского большинства Грузии Мдинарадзе выразил надежду, что она не послужит началом «новой спекулятивной кампании». Он назвал просьбу «немного странной», но отметил, что ее можно рассмотреть, если Украина в самом деле нуждается в подобной помощи.
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