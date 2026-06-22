Сирия и Германия продвинулись в переговорах о возобновлении прямых авиарейсов

22 июня 2026, 15:45

Временный поверенный в делах Сирии в Берлине Шукри заявил о прогрессе в переговорах с Германией по процедурам, необходимым для снятия запрета на полеты между двумя странами.

По его словам, это открывает возможность возобновления прямого авиасообщения. Шукри отметил, что возобновление рейсов является важным шагом для облегчения поездок сирийских граждан, сокращения расходов и укрепления связей между диаспорой и родиной. Работа по этому направлению, по его словам, будет продолжена в координации с обеими сторонами.