Экосистема Apple: интеграция MacBook Pro с устройствами и сервисами Apple

Техника бренда Apple — лидер на рынке гаджетов. ФункциональностиMacbook Pro достаточно для абсолютного большинства пользователей. Одно из преимуществ этого лэптопа в том, что он является составляющей полноценной экосистемы macOS, которая позволяет всем девайсам от компании Apple взаимодействовать между собой. Доступна даже такая мелочь, как разблокировка ноутбука при помощи смарт-часов iWatch, когда пользователь подходит на необходимое расстояние. Это простейший сценарий использования, но есть и другие.
Подключение iPhone в роли веб-камеры
Функция непрерывности для камеры ноутбука позволяет использовать iPhone в качестве веб-камеры. Активация происходит, если телефон находится рядом с ноутбуком. В рамках этой функции можно активировать видеоэффекты:
- «В центре внимания» — эффект дает возможность оставаться в кадре при разговоре.
- «Обзор стола» — создан для того, чтобы одновременно показывать лицо и рабочий стол ноутбука.
Эта функция доступна на ноутбуках с операционной системой macOS 13 или выше. На смартфоне должна быть ОС 16 или новее. Для активации необходимо выполнить вход на смартфоне и ноутбуке в одну учетную запись Apple ID.Обмен файлами между MacBook и гаджетами, находящимися поблизости
При помощи опции AirDrop можно отправлять файлы на другую технику Apple:• фотографии;
• адреса сайтов;
• документы;
• видеофайлы и пр.
При помощи этой опции отправка информации может происходить с рабочего стола, Finder или непосредственно из используемых приложений (карт, браузера и других).Универсальный буфер обмена для копирования и вставки с использованием разных устройств Apple
Опция под названием «Универсальный буфер обмена» создана для копирования файлов на одном устройстве и вставки их уже на другом. В буфер можно копировать необходимые данные:• тексты;
• фото;
• картинки с веб-страниц;
• видеоконтент.
Для использования функции все устройства должны отвечать требованиям опции «Непрерывность». Для копирования и вставки требуется активировать на гаджетах беспроводной интернет, Bluetooth и опцию Handoff (все эти действия выполняются в настройках).Выполняйте одну и ту же задачу на нескольких устройствах Apple
Для этого создана опция Handoff. Она позволяет начать работу над задачей на одном устройстве (смартфоне), а через время продолжить выполнение на другом (ноутбуке). Чтобы продолжить работу, необходимо нажать в конце панели Dock на значок ранее используемого приложения.Набор и активация клавиш на устройствах, находящихся поблизости
При помощи опции «Универсальное управление» можно использовать для одновременного управления ноутбуком и планшетом один инструмент:• мышь;
• трекпад;
• клавиатуру.
Для активации опции необходимо перетащить указатель от края монитора макбука на айпад.