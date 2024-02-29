Украина получила $760 млн гранта от Японии и Норвегии

29 февраля 2024, 8:45

Япония предоставила $465 млн, Норвегия — $295 млн в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам ГСЧС и оплату труда педагогов", — говорится в сообщении Минфина Украины.



В 2024 году Украина получила уже около $1,2 млрд внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% — гранты, отметили в министерстве.

