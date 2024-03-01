РФ "отрезали" от данных с западных метеоспутников

1 марта 2024, 11:15

Глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что "до недавнего времени" метеорологи получали "достаточно большое количество оперативной информации" от международной организации EUMETSAT, пишет The Moscow Times.

Однако организация приостановила членство россии вскоре после начала вторжения в Украину, хотя отдельные государства, входящие в организацию, включая Великобританию и США, продолжали делиться данными с российскими специалистами.



Эта информация необходима для "прогностической деятельности", но с недавнего времени информационный поток от западных спутников практически иссяк, посетовал шумаков.

