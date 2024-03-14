14 марта 2024, 12:15

Послы ЕС согласовали выделение дополнительных €5 млрд на военную помощь Украине

"ЕС по-прежнему полон решимости оказать долгосрочную поддержку Украине и гарантировать, что страна получит военную технику, необходимую ей для самозащиты", — говорится в заявлении бельгийского председательства в Совете ЕС.

