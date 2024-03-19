Бельгия передаст Украине минные тральщики и бронетехнику — министр обороны

19 марта 2024, 12:45

Правительство Бельгии дало добро на выделение дополнительных €412 млн для помощи Украине, заявила министр обороны Людивин Дедондер.

Как пишет Belga News Agency, Киеву будут переданы три минных тральщика.

Бельгия организует базовую подготовку личного состава в Военно-морской академии, а Нидерланды обеспечат обучение экипажей на рабочих местах. Министерство обороны Бельгии обеспечит техническое обслуживание, чтобы гарантировать их мореходность и работоспособность.



Украина также получит бронированные машины скорой помощи. Кроме того, министерство обороны Бельгии также планирует совместную закупку разведывательных дронов и предоставит около 300 машин Lynx.



Самой большой частью последнего пакета помощи является поставка артиллерийских боеприпасов на сумму €373,1 млн. Боеприпасы будут поставляться из собственных запасов Министерства обороны, а также посредством международных групповых закупок у различных компаний.









