1 апреля 2024, 9:15

4G интернет-центр Huawei B530-336 с тремя антеннами

Его можно использовать для домашнего использования и в малых офисах. Максимальное количество одновременно подключенных пользователей – 64.

Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам - 1267 Мбит/с. Устройство имеет 256 МБ оперативной памяти. Протокол защиты беспроводных соединений - WPA и WPA2. Категория LTE - cat.7 Класс Wi-Fi - AC1300.

Разъёмы и интерфейсы: WAN-порт, DHCP-сервер, поддержка VPN, поддержка протокола IPv6, поддержка UPnP, поддержка WPS.

Цвет корпуса: белый.
Размеры: 198x125x25 мм
Вес устройства: 230 гр.
Срок гарантии: 12 мес.
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