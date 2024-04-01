4G интернет-центр Huawei B530-336 с тремя антеннами

Его можно использовать для домашнего использования и в малых офисах. Максимальное количество одновременно подключенных пользователей – 64.
Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам - 1267 Мбит/с. Устройство имеет 256 МБ оперативной памяти. Протокол защиты беспроводных соединений - WPA и WPA2. Категория LTE - cat.7 Класс Wi-Fi - AC1300.
Разъёмы и интерфейсы: WAN-порт, DHCP-сервер, поддержка VPN, поддержка протокола IPv6, поддержка UPnP, поддержка WPS.
Цвет корпуса: белый.
Размеры: 198x125x25 мм
Вес устройства: 230 гр.
Срок гарантии: 12 мес.