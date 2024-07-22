Huawei B636-336 – беспроводной LTE-роутер с полноценным Wi-Fi 6

22 июля 2024, 13:45

Передача данных со скоростью до 400 Мбит/с. Поддержка одновременного подключения до 128 устройств.



На склад Merlion поступила новинка 2024 года - Huawei B636-336, скоростной беспроводной роутер стандарта LTE, поддерживающий Cat18.

Устройство работает прямо из коробки с сим-картой любого оператора, к нему можно одновременно подключить до 128 пользователей.Среди ключевых особенностей:Работа стандарта Wi-Fi 6.Поддержка MIMO 4x4 на LTE модеме.Передача по сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц 2x2 MIMO - со скоростью до 574 Мбит/с и в диапазоне 5 ГГц 2x2 MIMO - со скоростью до 2400 Мбит/с.LTE: передача данных со скоростью до 400 Мбит/с (DL) и до 200 Мбит/с (UL).Поддержка спецификации 3GPP Release 13 с LTE DL CAT. 13 и UL CAT. 18.До 30% улучшение приема в плохих радиоусловиях.Память флэш: 256 МбайтПорты:Один порт питания.Один телефонный порт (RJ11).4 сетевых порта LAN/WAN 1000 Мбит/с (RJ45).Два порта для подключения внешней антенны LTE (SMA).Один слот для SIM-карты (nanoSIM).Размеры: 198x125x27.9мм. Вес: 305 гр.