Huawei B636-336 – беспроводной LTE-роутер с полноценным Wi-Fi 6

Передача данных со скоростью до 400 Мбит/с. Поддержка одновременного подключения до 128 устройств.
На склад Merlion поступила новинка 2024 года - Huawei B636-336, скоростной беспроводной роутер стандарта LTE, поддерживающий Cat18.
Устройство работает прямо из коробки с сим-картой любого оператора, к нему можно одновременно подключить до 128 пользователей.
Среди ключевых особенностей:
Работа стандарта Wi-Fi 6.
Поддержка MIMO 4x4 на LTE модеме.
Передача по сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц 2x2 MIMO - со скоростью до 574 Мбит/с и в диапазоне 5 ГГц 2x2 MIMO - со скоростью до 2400 Мбит/с.
LTE: передача данных со скоростью до 400 Мбит/с (DL) и до 200 Мбит/с (UL).
Поддержка спецификации 3GPP Release 13 с LTE DL CAT. 13 и UL CAT. 18.
До 30% улучшение приема в плохих радиоусловиях.
Память флэш: 256 Мбайт
Порты:
Один порт питания.
Один телефонный порт (RJ11).
4 сетевых порта LAN/WAN 1000 Мбит/с (RJ45).
Два порта для подключения внешней антенны LTE (SMA).
Один слот для SIM-карты (nanoSIM).
Размеры: 198x125x27.9мм. Вес: 305 гр.