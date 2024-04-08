Україна розробляє власну зброю від ворожих КАБів

Президент наголосив, що в нас має бути комбінований захист від КАБів - ППО, літаки і вітчизняна зброя, яка розробляється:
"На сьогодні проти КАБів є тільки ППО. Ти збиваєш винищувачі, носії - і воно спрацювало, і дуже потужно. Ми збили дуже багато їх носіїв. Вони йдуть далі, і вони робили КАБи, які працюють на більшу дистанцію вже. І ми повинні збільшувати далекобійні системи ППО. Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду говорити - яка, поки що".
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