8 апреля 2024, 11:45

Україна розробляє власну зброю від ворожих КАБів

Президент наголосив, що в нас має бути комбінований захист від КАБів - ППО, літаки і вітчизняна зброя, яка розробляється:



"На сьогодні проти КАБів є тільки ППО. Ти збиваєш винищувачі, носії - і воно спрацювало, і дуже потужно. Ми збили дуже багато їх носіїв. Вони йдуть далі, і вони робили КАБи, які працюють на більшу дистанцію вже. І ми повинні збільшувати далекобійні системи ППО. Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду говорити - яка, поки що".

