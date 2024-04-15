Андорра усложнит жизнь иностранным ютуберам

15 апреля 2024, 9:15

Андорра с её низкими налогами — популярнейшее место среди испанских (и не только) блогеров. Массовое переселение ютуберов в Андорру началось ещё до пандемии.

И до сих пор их не мучили экзаменами на знание каталанского языка для продления ВНЖ.



Но в пятницу власти Андорры согласовали текст законопроекта, который обязывает блогеров выучить каталанский до уровня А1 к моменту первого продления ВНЖ и до уровня А2 — к моменту второго. Если закон будет принят, он вступит в силу 26 апреля 2026 года. Ещё есть время подучить язык. Или вернуться в Испанию.



