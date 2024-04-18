Предприятия Украины могут перевести в Узбекистан

18 апреля 2024, 9:45

15 апреля в Киеве состоялось заседание узбекско-украинского делового совета.

Во встрече приняли участие главы дипмиссий двух стран, руководитель Торгово-промышленной палаты Украины Чижиков и представители украинского бизнеса. Было предложено перевести украинские предприятия, пострадавшие от военного конфликта в Узбекистан. Стороны также обсудили возможности по расширению сотрудничества в сфере креативной экономики и решения проблем в сфере торговли. Об этом сообщил сопредседатель данного совета Хашимов.